يأتي ذلك في أعقاب قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها والذي صدر في أغسطس/أب الماضي. وحصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف مدن المملكة، وفقا لصحيفة "المدينة". وتعهد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بتسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، مع فتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب إلغاء شرط ولي الأمر... 14 ألف سعودية يحصلن على جواز سفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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