مسؤول في "قسد" ينفي سيطرة القوات التركية على رأس العين

ونقلت وكالة "رويترز" عن مروان قامشلو، المسؤول الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، إن القوات المدعومة من تركيا دخلت أحد أحياء رأس العين، المنطقة الصناعية، بعد ساعات من القصف التركي العنيف الذي أجبر "على التراجع التكتيكي" من تلك المنطقة.

© Sputnik . Hikmet Durgun

وأضاف "الآن بدأ هجوم قوات سوريا الديمقراطية وهناك اشتباكات عنيفة للغاية".

وتابع "الاشتباكات مستمرة في المنطقة الصناعية"، مضيفا أن هذا كان جزءا من رأس العين الأقرب إلى الحدود التركية.

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم السبت، سيطرة القوات التركية على إحدى المدن بمحافظة الحسكة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أعلنت أنقرة إطلاقها الأسبوع الماضي ضد مواقع قوات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إنه "ضمن العمليات الناجحة التي يتم تنفيذها في إطار عملية ينابيع السلام، تمت السيطرة على مدينة راس العين شرقي الفرات".

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".