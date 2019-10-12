لبحث سبل التعاون... وزيرة عربية تجتمع بشركة "نتفليكس"

وأوضح زيتون، أن "نتفليكس" متواجدة في 190 دولة حول العالم ووصل عدد المشتركين في خدمتها إلى151 مليون مشترك من جميع انحاء العالم.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة عملت وتعمل دائما على تحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة الشركات التي لديها قصص نجاح على المستوى العالمي.

وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم نحو 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى محافظات الجمهورية.