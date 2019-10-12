وأوضح زيتون، أن "نتفليكس" متواجدة في 190 دولة حول العالم ووصل عدد المشتركين في خدمتها إلى151 مليون مشترك من جميع انحاء العالم.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة عملت وتعمل دائما على تحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة الشركات التي لديها قصص نجاح على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم نحو 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى محافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث سبل التعاون... وزيرة عربية تجتمع بشركة "نتفليكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.