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© Sputnik . Iliya Pitalev
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "تعتبر المملكة العربية السعودية، دولة صديقة وتعتزم تطوير العلاقات مع هذا اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة العالمي".
وقال بوتين، "نحن نعتبر المملكة العربية السعودية دولة صديقة. لدي علاقات جيدة مع كل من الملك وولي العهد. علاقاتنا تتطور في جميع الاتجاهات تقريباً".
وأضاف، بأن المملكة العربية السعودية: "بحكم قدراتها وحجم أنشطتها في قطاع الطاقة"، لها تأثير على سوق الطاقة العالمي برمته وعلى قطاع الطاقة العالمي بشكل عام.
وتابع الزعيم الروسي، قائلا: "لذلك، بالنسبة لنا، فإن التفاعل مع المملكة العربية السعودية والملك والأمير بن سلمان مهم للغاية، وسنستمر في تطوير هذه العلاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل توجهه إلى السعودية... بوتين يكشف مستقبل علاقته بالملك وولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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