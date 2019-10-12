مصدر دبلوماسي: العراق يطالب بعودة سوريا للجامعة خلال الاجتماع التشاوري

ولم يؤكد المصدر أي قرار نهائي بشأن طلب العراق الخاص بعودة سوريا.

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وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي آخر، لـ"سبوتنيك"، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرارات التي سيتم بحثها تتعلق بتركيا دون التطرق لعودة سوريا إلى الجامعة، إلا أن بعض الدول تطالب بضرورة عودتها.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، تقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت تركيا أن هدف العملية هو القضاء على ما أسماه "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.