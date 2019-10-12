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ولم يؤكد المصدر أي قرار نهائي بشأن طلب العراق الخاص بعودة سوريا.
© Sputnik . Hikmet Durgun
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، تقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت تركيا أن هدف العملية هو القضاء على ما أسماه "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر دبلوماسي: العراق يطالب بعودة سوريا للجامعة خلال الاجتماع التشاوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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