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وقال المصدر، لـ"سبوتنيك"، أنه من المؤكد حضور وزراء خارجية كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر والعراق وتونس، فيما لم يعلن المصدر عن بقية الوزراء الحاضرين.
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وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القرارات التي سيتم بحثها تتعلق بتركيا دون التطرق لعودة سوريا إلى الجامعة، إلا أن بعض الدول تطالب بضرورة عودتها.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، تقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت تركيا أن هدف العملية هو القضاء على ما أسماه "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر من الجامعة العربية يكشف الوزراء المشاركين في الاجتماع الطارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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