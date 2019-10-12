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وقال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "حقل الخريص عاد لكامل الإنتاج بعد أن أصيبت أربعة مواقع في الحقل"، مشيرا إلى أن "إنتاج الحقل حاليا 1.45 مليون برميل يوميا"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي رغم أن "آثار القصف لا زالت موجودة".
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
والتقى الوفد في ندوة نقاش خلال زيارته رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر وأعضاء الإدارة العليا للشركة.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد اتهمتا إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية، فيما نفت طهران تلك المزاعم.
وتبنى الحوثيون الهجوم، وأوضحوا أنهم استهدفوا منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة مفخخة، وذلك ردا على الغارات السعودية التي تقود تحالفا ضد الجماعة في اليمن، إلا أن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، قائلة إن المؤشرات الأولية للتحقيقات، تؤكد أن إيران هي من تقف وراء الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بأرامكو: عودة الإنتاج بحقل الخريص السعودي بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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