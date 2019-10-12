بالفيديو... إشكال بين نائب لبناني والقوى الأمنية

وبدأ الإشكال بعد منع سيارة النائب اللبناني من العبور من قبل القوى الأمنية اللبنانية وبعد ترجله للمضي على أقدامه فقام الدرك اللبناني على قطع الطريق ومنعه من العبور للمشاركة في احتفال الافتتاح المركز الأمني.

واحتشد عدد من مناصري النائب إلى جانبه، وقال سعد: "أيام سوداء بانتظارهم.. نأمل أن نرى كل من سرق الشعب في السجون قريباً، أولئك الذين نهبوا الشعب واليوم يتعالون عليه!".