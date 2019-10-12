دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

بدأ سوق الحواسب الشخصية يتعافى تدريجياً بعد سنوات طويلة من التراجعات حيث شهد الربع الثالث نمواً في الشحنات لتصل إجمالي الحواسب المرسلة للأسواق والمتاجر أكثر من 68 مليون حاسب.

وبحسب أرقام مؤسسة الأبحاث والتحليلات غارتنر فإن سوق الحواسب نمى بنحو 1.1% لتبلغ إجمالي الشحنات 68 مليون حاسب وكانت لينوفو في صدارة الترتيب وبعدها جاءت الأمريكيتين hp و ديل.

بالنظر على مستوى الشركات فإن الثلاثة الكبار الذين يسيطرون على ثلثي السوق قد حققوا نمو في شحناتهم مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بينما كانت آبل و أسوس من أبرز المتراجعين.

ويعزى هذا النمو في سوق الحواسب خلال الربع الثالث إلى ما يعرف باسم دورة تحديث ويندوز 10 وذلك لدى الشركات بعد أن اقتربت نهاية الدعم الفني الأمني لويندوز 7 بحلول 14 يناير 2020 فإن المزيد من الشركات أصبحت تحدث حواسبها بأخرى جديدة وتعمل بويندوز 10.

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ولم يكن للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية التأثير الكبير بل كان محدوداً لكن لو زادت الرسوم مستقبلاً فإنها قد تؤدي إلى تباطؤ الشحنات العالمية.

يذكر أن مؤسسة الأبحاث والتحليلات IDC لديها تقديرات أعلى قليلاً حيث تشير أرقامها إلى نمو السوق العالمي بنحو 3% لتصل إجمالي الشحنات إلى 70.4 مليون حاسب مع بقاء نفس الترتيب ما عدا دخول آيسر بدلاً من أسوس في المركز الخامس والتي بدورها شهدت مع آبل أبرز التراجعات.

واستمر سوق الحواسب الشخصية متراجعاً لمدة ستة أعوام متتالية، وبدأ الوضع بالتحسن العام الماضي حيث كانت هناك فترة من الفتور والثبات بعد التراجعات وتنتهي السنة بالنمو.

التدوينة شحنات الحواسب الشخصية تنمو إلى حوالي 70 مليون حاسب في الربع الثالث ظهرت أولاً على عالم التقنية.