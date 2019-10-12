دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق شازام "Shazam" يدعم الآن تفعيل الوضع المظلم حسب النظام

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق شازام "Shazam" يدعم الآن تفعيل الوضع المظلم حسب النظام

من المعلوم للجميع، أن جوجل أضافت خاصية السمة الداكنة على مستوى النظام في أحدث إصدار لأندرويد 10. وعلى الرغم من قلة استخدام النظام حاليًا بين المستخدمين، إلّا أن هناك توجّهًا كبيرًا وسريعًا من قبل شركات التطبيقات وفرق العمل والمطورين بدعم تطبيقاتهم لتشغيل الوضع المظلم بناءًا على سمة النظام الافتراضية. ومؤخرًا، حصل إنستجرام على هذا الدعم، والآن تطبيق شازام “Shazam” ينضم إلى الركب.

وفي الوقت الحالي، تحتوي الشاشة الرئيسية للتطبيق على واجهة زرقاء، لكنها تتحوّل إلى اللون الرمادي الداكن والأسود عند تفعيل الوضع المُظلم.

وطبعًا، سيتبع التطبيق سمة النظام الافتراضية في أندرويد 10، كذلك يمكنك الاختيار بين السمة البيضاء أو السمة الداكنة يدويًا.

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ومن على إصدارات أندرويد 9.0 فأقدم، لا يزال المستخدم بإمكانه الاختيار بين السمات أو السماح لها بالتغيير استنادًا إلى موفّر البطارية.

أخيرًا، تحديث شازام متاح حاليًا على صفحته من على متجر جوجل بلاي، ولتحميله ببساطة انتقل من هنا.

التدوينة تطبيق شازام “Shazam” يدعم الآن تفعيل الوضع المظلم حسب النظام ظهرت أولاً على عالم التقنية.