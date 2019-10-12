شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر من نشاط الجماعات المسلحة فى سوريا عقب العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من زيادة نشاط الجماعات المسلحة فى أماكن مختلفة من سوريا بسبب العدوان التركى عليها.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى التفجير الذى استهدف بالأمس دورية للشرطة العسكرية الروسية فى درعا، موضحة أنه تم تفجير عبوتين ناسفتين فى مسارها وعدم وجود إصابات بين العسكريين الروس.

وبينت أن العبوة الأولى انفجرت على بعد 700 متر من بلدة "انخل"، فيما انفجرت العبوة الثانية بعد وصول أجهزة الأمن السورية للمكان؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الأمن السورى بجروح طفيفة.

Advertisements

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت - فى وقت سابق - هروب 5 معتقلين من تنظيم (داعش) الإرهابى من أحد السجون بعد سقوط قذائف تركية فى جواره بمدينة القامشلى شمال شرق سوريا، بعد تحذيرات سابقة من خطورة القصف التركى والذى يستهدف مواقع تضم سجونا وأماكن احتجاز الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت القوات التركية قد بدأت قصفا جويا ومدفعيا على مناطق بشمال سوريا الأربعاء الماضى.