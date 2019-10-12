شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أٌصيب شخصان بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل شمال غرب العراق. ووفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أوضح مصدر أمنى، أن العبوة انفجرت بمنطقة الشورة، وأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

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