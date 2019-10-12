وزير الخارجية يبحث مع وفد سوريا الديمقراطية العدوان التركى على سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وفد من مجلس سوريا الديمقراطية لبحث العدوان التركى على سوريا، وذلك قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا وسط التصعيد التركى.
كانت مصر قد دعت فى بيان صحفى لها منذ أيام، إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب، لبحث تداعيات وخطورة العدوان التركى على الأراضى السورية.
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