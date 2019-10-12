المدفعة التركية تقصف مواقع إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" في تل أبيض

شانلي أورفة / الخليج 365

واصلت المدفعية التركية، قصف مواقع إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" شرق الفرات، بمنطقة تل أبيض ومحيطها، في إطار عملية "نبع السلام" الجارية لتطهير المنطقة من الإرهاب، وإرساء السلام والاستقرار فيها.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الإرهابين أشعلوا النيران بإطارات السيارات في عدة مواقع داخل البلدة، وارتفعت أعمدة الدخان جراء ذلك، من أجل التشويش على الطائرات من دون طيار، والمقاتلات التركية.

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وواصلت القوات المشاركة في العملية قصف مواقع الإرهابيين بالمنطقة.

والأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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