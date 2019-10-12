بطولة الأبطال تشكر “كنافة البرنس وأصل العصير”

صحيفة الخليج الإلكترونية تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة الابطال التاسعة والمقامة على ملعب نادي ضمك اكشن بخميس مشيط بالشكر والتقدير والعرفان لكنافة البرنس وأصل العصير على تقديمهم الدعم المادي والمعنوي لبطولة الابطال التاسعة وبدورها اللجنة المنظمة للبطولة تقّدم الشكر والتقدير للاستاذ / فواز جارالله القحطاني على حرصة ودعمة لرياضة منطقة عسير وحرصة الدائم على نهوضها والاهتمام بابناء عسير الأوفياء حيث قدم رجل الاعمال فواز القحطاني مبلغ مالي عشرين الف دعمآ للجنة وللمنظمين لهذا الكرنفال والحدث الكبير بمنطقة عسير. وتتقدم اللجنة بالشكر والتقدير للاستاذ فواز القحطاني على دعمة السخي والكبير وتتمنى له التوفيق والنجاح. انشر الخبر :

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