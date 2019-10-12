سمكة قرش تثير الرعب بشواطئ القنفذة (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

أقدم عدد من مرتادي شاطئ القنفذة على قتـل سمكة قرش كانت قريبة من حوض السباحة بشاطئ حنيش، بعدما أثارت الرعب بينهم.

وأعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقاً لـ”سبق”، أنه باشر حالة وجود سمكة قرش أثارت الرعب بين مرتادي الشاطئ، بعدما تلقى اتصالاً من قيادة حرس الحدود بالمحافظة؛ حيث تبين وجود السمكة وتم قتـلها من قِبل مرتادي الشاطئ، مشيراً إلى أنه تم التخلص منها وفق الطرق الخاصة بهذه الحالة.

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وأكد المكتب ضرورة مغادرة المرتادين للمياه في مثل هذه الحالات، والتواصل مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ليتم التعامل معها بدلاً من قتـلها، لافتاً إلى أنها قد تكون ضلت طريقها، ولم تستطع العودة إلى الأعماق، أو أنها تعاني إصابة يمكن التعامل معها.

يُذكر أن عدداً من طلاب قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية قد هاجمتهم سمكة قرش عام 2011م أثناء تلقيهم درساً علمياً على نفس شاطئ حنيش الذي تعرّض للهـجوم أمس وبذلك تعد المرة الثانية.