كيف حصدت طالبة على الدرجة النهائية عن ورقة بحثية فارغة؟

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السبت 12 أكتوبر 2019
ورقة بحث
متابعات_الخليج 365
حصدت طالبة جامعية يابانية الدرجة النهائية عن ورقة بحثية فارغة طلبها منها أستاذها، وذلك بعد أن تبين له أنها كتبتها باستخدام "حبر سري".
وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن إيمي هاغا (19 عاماً) الطالبة في جامعة "مي" اليابانية كتبت مقالاً بحثياً عن زيارتها إلى متحف النينجا بناءً على طلب أستاذها بالجامعة، فقررت استخدام الطريقة التي استخدمها النينجا للتواصل السري فيما بينهم، والتي تدعى "أبوريداشي".
وتعتمد طريقة "أبوريداشي" على كتابة الرسائل باستخدام مستخلص فول الصويا الممزوج بالماء، ما يجعل الكلمات غير مرئية، إلى أن يقوم الفرد بتسخين الرسالة فتظهر الكتابة مرة أخرى.
وعلقت هاغا على فكرتها قائلة: "قررت أن أفعل ذلك بعد أن قال الأستاذ يوغي يامادا إنه سيعطي درجة عالية للتفكير الإبداعي".
وسلمت هاغا المقال ليامادا مرفقاً بورقة مكتوبة بالحبر العادي جاء فيها "يرجى قراءته بعد تسخين الورقة".
وأعرب يامادا عن إعجابه الشديد بفكرة هاغا قائلاً إنه انبهر عندما بدأت الكلمات تظهر له بوضوح أثناء تسخينه للورقة، ومن ثم قرر أن يمنحها الدرجة النهائية رغم اعترافه بأنه لم يقرأ البحث حتى نهايته.
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