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السبت 12 أكتوبر 2019
خطوات لإضافة موسيقى على فيديو بـ آيفون
متابعات_الخليج 365
إضافة موسيقى لأي مقطع فيديو يضيف طابعا رومنسيا أو دارميا، وتساعد أحيانا في إيصال الفكرة بشكل أفضل وممتع أكثر.
لحسن الحظ، يمكنك بسهولة جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك على آيفون أكثر متعة الآن، من خلال إضافة موسيقى عبر تطبيق iMovie.
تعرف كيث تقوم بذلك من خلال الخطوات التالية:
1- فتح تطبيق iMovie وانقر على رمز علامة الجمع الكبيرة (+) في أعلى الشاشة لإنشاء مشروع جديد، ثم انقر فوق "فيلم".
2- انقر فوق الفيلم أو سلسلة الأفلام أو سلسلة اللقطات التي ترغب في إضافتها إلى المشروع، ثم اضغط على "إنشاء فيلم" في أسفل الشاشة.
3- في شاشة تحرير المشروع، أسهل طريقة لإضافة موسيقى هي النقر على أيقونة التي تشبه الترس في الجهة اليمنى من أسفل الشاشة، واضغط على "Theme Music" لاختيار موسيقى من التطبيق.
4- لإضافة أغانٍ من اختيارك بدلا من موسيقى تطبيق iMovie، فقط انقر فوق الرمز (+) يسار الفيديو في صحفة تحرير المشروع.
5- في الشاشة التالية، انقر فوق "الصوت"، ثم انقر فوق "الموسيقى".
٦- ابحث عن الموسيقى التي تريد إضافتها (يمكنك البحث حسب الفنان أو الألبوم أو اسم الأغنية) وانقر فوق الأغنية، ثم اضغط على علامة (+).
بعد إضافة الأغنية، يمكنك الآن الضغط على السهم الذي يشير إلى خارج الصندوق لحفظ الفيديو النهائي في مكتبة الوسائط الخاصة بك والاستمتاع بالموسيقى في المقطع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.