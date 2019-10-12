السبت 12 أكتوبر 2019

خطوات لإضافة موسيقى على فيديو بـ آيفون

متابعات_الخليج 365

إضافة موسيقى لأي مقطع فيديو يضيف طابعا رومنسيا أو دارميا، وتساعد أحيانا في إيصال الفكرة بشكل أفضل وممتع أكثر.



لحسن الحظ، يمكنك بسهولة جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك على آيفون أكثر متعة الآن، من خلال إضافة موسيقى عبر تطبيق iMovie.

تعرف كيث تقوم بذلك من خلال الخطوات التالية:

1- فتح تطبيق iMovie وانقر على رمز علامة الجمع الكبيرة (+) في أعلى الشاشة لإنشاء مشروع جديد، ثم انقر فوق "فيلم".

2- انقر فوق الفيلم أو سلسلة الأفلام أو سلسلة اللقطات التي ترغب في إضافتها إلى المشروع، ثم اضغط على "إنشاء فيلم" في أسفل الشاشة.

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3- في شاشة تحرير المشروع، أسهل طريقة لإضافة موسيقى هي النقر على أيقونة التي تشبه الترس في الجهة اليمنى من أسفل الشاشة، واضغط على "Theme Music" لاختيار موسيقى من التطبيق.

4- لإضافة أغانٍ من اختيارك بدلا من موسيقى تطبيق iMovie، فقط انقر فوق الرمز (+) يسار الفيديو في صحفة تحرير المشروع.

5- في الشاشة التالية، انقر فوق "الصوت"، ثم انقر فوق "الموسيقى".

٦- ابحث عن الموسيقى التي تريد إضافتها (يمكنك البحث حسب الفنان أو الألبوم أو اسم الأغنية) وانقر فوق الأغنية، ثم اضغط على علامة (+).

بعد إضافة الأغنية، يمكنك الآن الضغط على السهم الذي يشير إلى خارج الصندوق لحفظ الفيديو النهائي في مكتبة الوسائط الخاصة بك والاستمتاع بالموسيقى في المقطع.