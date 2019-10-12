اجتماع في الولايات المتحدة بشأن السودان

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وقال البدوي وفقا لصحيفة "السوداني"، إنه يتوقع نتائج إيجابية بشأن التراسل المالي مع المصارف الأجنبية.
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وأكدت المصادر قيام مؤتمر أصدقاء السودان على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي لبحث دعم السودان وعودته للاقتصاد العالمي من خلال جدولة ديونه الخارجية مع نادي باريس، مبينة أن المؤتمر يهدف لوضع حلول لمعالجة مشكلات السودان الاقتصادية.
ويعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".
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