تحذيرات سعودية من خطر يهدد مليون نسمة

وغردت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "نظرا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث".

© REUTERS / @DIBIDIBOB

لقي شخص واحد حتفه وصدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة اليوم السبت حاملا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا في الأربعينات من العمر قتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر من اليوم السبت في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، كما أصيب أربعة في تشيبا أيضا حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة عن ورود توصيات بإجلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

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ومن المنتظر أن يصل الاعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في وقت متأخر من اليوم السبت بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنه دمر أو خرب 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

وقالت وزارة الصناعة إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 16 ألف منزل من بينها 7200 منزل في تشيبا التي تضررت بشدة من الإعصار فاكساي قبل شهر.

وأنشأت وزارة الدفاع حسابا جديدا على "تويتر" لنشر المعلومات عن جهود الإغاثة.

وأغلقت المتاجر والمصانع أبوابها وتوقفت أنظمة قطارات الأنفاق عن العمل كإجراء احترازي فيما ألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جميع التدريبات والتصفيات التي كانت مقررة اليوم السبت، كما أُلغيت مباراتان ببطولة العالم للرجبي كان مقررا إقامتهما اليوم السبت.