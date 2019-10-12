دبي - بواسطة محمد فارس لعبة المغامرات الرائعة The Wanderer: Frankenstein’s Creature قريبًا قادمة على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

كشف استديو La Belle Games اليوم عن نية إطلاقه لعبة المغامرات الجديدة The Wanderer: Frankenstein’s Creature على أندرويد.

وهي عبارة عن لعبة مغامرة جذابة قائمة على القصص مليئة بالفن الجميل والموسيقى الممتعة.

وقد أشار القائمون على اللعبة، بأنها ستكون حاضرة في يوم ما من شهر نوفمبر القادم على نظام تشغيل أندرويد.

فيما يخص اللعبة هذه، فهي قادمة ببيئات مُلوّنة مائية تم تصميمها يدويًا، وكما أشرنا هي لعبة مغامرات، ولكنها قائمة على السرد.

وكما هو ملاحظ في الفيديو أدناه، تأتي لعبة The Wanderer: Frankenstein’s Creature برسومات مذهلة، مع عدم توضيحه لطريقة اللعب.

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وما نعلمه وحسب ما أشار إليه الاستوديو: “هي لعبة مغامرة سرد، تعود إلى أساسيات فرانكشتاين ماري شيللي من خلال استكشاف حياة مخلوق ليس جيدًا أو شريرًا أثناء انتقاله عبر أوروبا والتعرف على الإنسانية”.

لذلك نتوقع بأن يكون العنوان يسرد حكاية عاطفية صعبة مليئة بالجمال والظلام، على أن تلعب قرارات اللاعب دورًا رئيسيًا في تجربة كل مستخدم.

أخيرًا، لم يتم الإشارة إلى مجانية اللعبة من عدمها، ولكن من المتوقع أن تكون مجانية التحميل، مع وجود عناصر شراء داخلية.

المصدر:

La Belle Games

التدوينة لعبة المغامرات الرائعة The Wanderer: Frankenstein’s Creature قريبًا قادمة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.