شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الصمت الانتخابى فى تونس استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابى فى تونس، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروى.

وتتواصل لليوم الثانى على التوالى عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية فى الخارج، التى يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 386 ألف ناخب، وكانت نسبة الإقبال على التصويت بالخارج قد بلغت فى اليوم الأول من الاقتراع 3.6 %.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى على المرشحين، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأى التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب.

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ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية او جزئية اذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.