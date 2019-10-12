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الجيش اليمنى يقتل ويصيب عشرات الحوثيين فى محافظة حجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثى الانقلابية، وأسر خمسة عناصر بينهم قيادى حوثى بارز فى أعنف هجوم تصدى له الجيش اليمنى بجميع محاور القتال فى محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمنى، فى بيان، إن مليشيات الحوثى شنت هجوما واسعا على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوباً فى بنى حسن بعبس، مروراً بمستبأ وشرق حيران، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية، واستمر الهجوم الحوثى نحو ست ساعات متواصلة قبل أن يتصدى له الجيش اليمنى وتتقهقر الميليشيا مخلفة قتلى وجرحى بالعشرات..مؤكدا وقوع خمسة من عناصر الميليشيات بقبضة الجيش الوطنى بينهم قيادى حوثى بارزِ .

من جانبها شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أربع غارات جوية متفرقة فى مناطق مختلفة بمديريتى عبس وحرض.

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