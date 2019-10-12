شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية تصل تونس لمتابعة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الى تونس أمس، الجمعة، بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها المقرر اجرائها غدا الأحد،

وفي إطار التنسيق والتواصل مع الجهات التونسية المختصة بالانتخابات، التقى السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي، رئيس البعة، والوفد المرافق له، فور وصوله نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وجرى خلال اللقاء التداول حول استعدادات وجهود الهيئة لإجراء هذه الانتخابات.

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بعثة جامعة الدول العربية

ونقل السفير الذوادي خلال اللقاء تحيات أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الى رئيس الهيئة، وتأكيد استعداد الجامعة لمساندة الشعب التونسي في استكمال مسيرته السياسية.

بدوره أكد بفون، تثمينه للحرفية التي تعاملت بها البعثة خلال الجولة الاولى من هذه الانتخابات والتي اجريت بتاريخ 2019/9/15.