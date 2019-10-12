الأمم المتحدة تشكك فى الجانب الإنسانى لـ"المنطقة الآمنة" التركية شمالى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أندريه ماهيسيتش، أن أى منطقة آمنة يجب أن تكون ذات طابع مدنى، مشيرا الى أنه سيكون من الصعب ضمان سلامة المدنيين فى منطقة ينشئها مخططون عسكريون أتراك شمال سوريا.
وقال ماهيسيتش، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، إنه ليس لديه أى معلومات عن أى لاجئين سوريين انتقلوا إلى تلك المناطق، مؤكدا أن إنشاء أى منطقة عازلة يجب أن يتم وفقا لضمانات القانون الدولى الإنسانى الكاملة المعمول بها، بما فى ذلك موافقة الحكومة والأطراف المتحاربة.
وأضاف أنه يجب أن تكون المنطقة ذات طابع مدنى، وإلا فسيكون من الصعب ضمان سلامة المدنيين.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن نزوح نحو 100 ألف شخص فى شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التى أطلقها الجيش التركى.
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