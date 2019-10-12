ارتفاع ضحايا القصف الإرهابي على "سوروج" التركية إلى 3 شهداء

شانلي أورفة/ كمال قره كوز/ الخليج 365
ارتفع عدد ضحايا القصف الذي نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي على مدينة سوروج التركية الحدودية، بقذائف الهاون من المناطق الخاضعة لاحتلاله شمالي سوريا.
وثُوفي السبت في المستشفى، إسماعيل طاشقن، أحد جرحى الهجوم، متأثرًا بجروح أصيب بها في هجوم الأمس، ليرتفع العدد إلى ثلاثة شهداء.
والجمعة، نفذ إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" هجومًا بقذائف الهاون من شمال سوريا على مدينة سوروج بولاية شانلي أورفة، ما أسفر عن سقوط مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين.
والأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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