وزير يمني: جماعة الحوثي تواصل اعتقال 320 امرأة

اليمن / الخليج 365

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، السبت، إن جماعة الحوثي لا تزال تعتقل 320 امرأة.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، أن "الحكومة الشرعية، ما تزال تبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراح هؤلاء النساء".

ولفت أن الحكومة "تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه، وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك".

وحمل عسكر، جماعة الحوثي أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وقتل وإصابة المدنيين، خاصة النساء والأطفال.

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ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، الذين ينفون بشكل متكرر القيام بانتهاكات ضد المدنيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.