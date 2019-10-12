744 وظيفة شاغرة في غرفة الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض، عن إتاحة عدد (744) فرصة وظيفية للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس؛ للعمل في 9 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.
وأوضحت أن الشركات هي: « شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة، شركة وعد المصادر للتشغيل والصيانة، شركة العليان للخدمات الغذائية، شركة زيد الحسين، شركة دكتور كيف القابضة، شركة الرميزان للذهب والمجوهرات، شركة المأكولات السريعة (البيك)، فندق حياة ريجنسي الرياض العليا، شركة أسواق التميمي » .
وأكدت أن المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام، ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنــــــــــــــا .
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