شركة مايكروسوفت تعلن عن إطلاق سماعة الرأس Surface اللاسلكية الجديدة

السبت 12 أكتوبر 2019

سماعة

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق سماعة الرأس Surface اللاسلكية الجديدة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم تركيب سماعة الرأس Surface اللاسلكية الجديدة في الأذن الخارجية، وتظل خارج القناة السمعية، حتى لا يكون المستخدم معزولا تماما عن العالم الخارجي، وتوفر مايكروسوفت 3 قطع مختلفة للأذن.

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ويتم التحكم في سماعة الرأس الجديدة عن طريق سطح لمسي؛ فمن خلال النقر المزدوج عليه يتم تشغيل الموسيقى أو إيقافها، ويتم التحكم في شدة الصوت بواسطة حركة مسح إلى أسفل أو أعلى. ولتقديم أو إرجاع الأغنيات يتم المسح على السطح اللمسي إلى الأمام أو الخلف. ويتم تفعيل المساعد الصوتي من خلال الضغط لفترة طويلة نسبيا على السماعة.

وأكدت شركة مايكروسوفت أن سماعة الرأس الجديدة تدعم تطبيقات المساعد الصوتي مايكروسوفت Cortanaوأمازون Alexa وأبل Siri وجوجل Assistant.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 8 ساعات، كما يمكن إعادة شحن السماعة مرتين من الصندوق المرفق مع سماعة الرأس، بحيث يصل وقت التشغيل الإجمالي إلى 24 ساعة، ويتضمن صندوق الحماية منفذ USB-C لإعادة الشحن.

ومن المقرر طرح سماعة الرأس مايكروسوفت Surface الجديدة في الأسواق بسعر يبلغ 250 دولارا.