هل ألزهايمر مرتبط بعدد ساعات النوم؟

السبت 12 أكتوبر 2019

النوم

متابعات_الخليج 365

بعدما ربطت مجموعة من الدراسات مرض ألزهايمر بنقص النوم، حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن كثرة النوم قد تؤدي إلى نفس النتيجة.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة ميلر في ولاية ميامي الأمريكية أن الأشخاص الذين ينامون لمدة ٩ ساعات أو أكثر في الليلة، أظهروا انخفاضا كبيرا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامات مبكرة للخرف.

وأكدت الجامعة أن أولئك الذين يحصلون على أقل من ٦ ساعات معرضون للخطر أيضًا، حيث يزعم الباحثون أن ساعات النوم المثالية تتراوح بين ٧ إلى ٨ ساعات يوميا.

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وأوضح الباحثون أن كثرة النوم مرتبطة بخلل في الدماغ يعرف باسم فرط شدة المادة البيضاء، حيث تظهر البقع البيضاء عند الفحص بالرنين المغناطيسي، وتزيد من خطر التراجع المعرفي والخرف والسكتة الدماغية، ويعتقد أن هذه الآفات ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

وعكف الباحثون على دراسة حالات ٥٢٤٧ شخصا على مدار ٧ سنوات، تراوحت أعمارهم بين ٤٥ و٧٥ عاما، وخضعوا لاختبار معرفي وعصبي في بداية ونهاية الدراسة.

وقام الباحثون بتقييم اهتمامهم وذاكرتهم ولغتهم ووقت رد فعلهم وإدراكهم لإعطاء لمحة عن صحة الدماغ.

كما طلب من المشاركين ملء استبيانات أسبوعية عن عاداتهم في النوم على مدار الأيام السبعة الماضية. وسُئلوا عن الوقت الذي يذهبون فيه عادة للنوم، والوقت الذي يستيقظون فيه عادة، وما إذا كانوا قد غفوا في أي وقت خلال اليوم.

وتبين أن ١٥٪ ينامون لمدة ٩ ساعات في المتوسط ​​كل ليلة. وفي نهاية السنوات السبع، شهدت هذه المجموعة انخفاضا في أدائها المعرفي في جميع المجالات. وهبطت مهارات التعلم لديهم بنسبة ٢٢٪، وانخفضت طلاقة الكلمات بنسبة ٢٠٪ وانخفضت الذاكرة بنسبة ١٣٪.