مقتل 8 أشخاص بهجوم لوحدات كردية في بلدة حدودية تركية

دبي - بواسطة محمد فارس © Nazeer Al-khatib أعلن مكتب حاكم ولاية مردين التركية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح، جراء هجوم لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية. وأوضح مكتب حاكم الولاية الواقعة بجنوب شرقي تركيا، اليوم الجمعة، أن الوحدات الكردية استهدفت بلدة نصيبين الحدودية التركية بالصواريخ وقذائف المورتر. وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات بالمنطقة. Advertisements وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية تركية بمقتل عسكريين تركيين اثنين بريف حلب الشمالي في سوريا. ويأتي ذلك على خلفية تكثيف تركيا للقصف الجوي والمدفعي على مواقع الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا. المصدر: رويترز

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