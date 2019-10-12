شاهد.. تسريب صور لحاسب جوجل المحمول Pixelbook Go

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السبت 12 أكتوبر 2019
حاسب جوجل المحمول Pixelbook Go
متابعات_الخليج 365
انتشرت التسريبات حول هواتف جوجل Pixel 4 بصورة لم تسبق حتى ظننا أننا نعرف كل ما ستكشف عنه جوجل خلال مؤتمرها القادم. هذا اليقين تلاشي سريعاً مع الصور الجديدة التي نشرها موقع 9to5Google لحاسب محمول جديد من الشركة الأمريكية من عائلة Chromebook.
وكما يظهر أمامكم في الصور فإن الحاسب الجديد من جوجل سيأتي بتصميم مختلف عن أجهزة العام الماضي حيث ستعتمد جوجل على ألوان جديدة أبرزها هذا اللون مع تغيير شكل أسفل الجهاز ليكون مموج وليس مستقيم. جوجل قامت أيضاً بالاستغناء عن علامتها التجارية من ظهر الشاشة واستبدلتها بعلامة جديدة تظهر لأول مرة.
وأشار موقع 9to5Google في التقرير الذي نشره بصحبة الصور أن الجهاز الجديد سيتوافر باسم Pixelbook Go وسيأتي بشاشة 13.3 بوصة بأبعاد 16:9 مع اختلاف دقة العرض بين الإصدارات المختلفة بين 1080p و 4K.
فيما يخص المواصفات سيتوافر Pixelbook Go بعدة إصدارات تعمل بمعالجات إنتل من عائلة m3, i3 أو i7 كما ستوفر جوجل مساحة تحزين داخلية بسعة 256 جيجابايت كوحدات SSD وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت. جوجل ستزود حاسبها المحمول بكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل, مخرج للسماعات 3.5 مم, منفذي USB-C ومنفذ لشرائح Titan Chip الأمنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.