شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق الحملة الإعلامية للبرنامج التدريبى لتوطين الوظائف بجدة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافطة جدة يوم غد إنطلاق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف "توطين 2" وجائزة "نقدر" لتوطين الوظائف، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك بالياسمين مول بجدة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء . وتستهدف الحملة وسائل الاعلام المختلفة وتعتمد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلانية المختلفة لتكون ذراعا توعويا يسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في ثلاثة عشر مجالا. Advertisements وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية إيمانا بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وما شهدته المملكة في الأونة الأخيرة من استحداث خطط التحول الاقتصادي واحلال وظائف للشباب السعودي.

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