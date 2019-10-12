شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : نزوح 100 ألف شخص إثر العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، عن نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء، باسم "نبع السلام".

وقال المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل منازلهم في المنطقة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنها بدأت تلقي تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين خلال اليومين الأولين من العملية التركية".

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وأشار المتحدث إلى أن العملية العسكرية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.