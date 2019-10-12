الجبهة التركمانية العراقية تدعم عملية "نبع السلام" شرقي الفرات

بغداد/ الخليج 365

أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، دعمه لعملية "نبع السلام" التي أطلقها القوات التركية والجيش الوطني السوري شرقي نهر الفرات، ضد تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، الجمعة، أشار فيه أن عملية "نبع الفرات" تحرك إيجابي من أجل وحدة أراضي دول المنطقة.

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ولفت الصالحي إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر حيال مشاريع تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، اللذين يهددان وحدة أراضي العراق، وإيران، وسوريا وتركيا، وزعزعة استقرار المنطقة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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