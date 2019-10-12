قافلة للجيش الوطني السوري تتحرك لدعم عملية "نبع السلام"

شانلي أورفة/ الخليج 365

توجهت قافلة من قوات "الجيش الوطني السوري"، من بلدة أقجة قلعة التركية، نحو الشريط الحدودي، لدعم عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الخليج 365، أن عناصر الجيش الوطني السوري، الذين وصلوا في وقت سابق إلى أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة التركية، توجهوا الجمعة، نحو الشريط الحدودي.

ولفت إلى أن مقاتلي الجيش الوطني، توجهوا باتجاه الوحدات الحدودية، عبر قافلة من الحافلات والعربات المدرعة، تحت إشراف الجيش التركي.

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وأوضح أن المواطنين أعربوا عن تأييدهم للقوات المشاركة في العملية، لدى خروج القافلة من البلدة، ورفعوا العلم التركي، أثناء مرورها.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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