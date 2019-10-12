مع اقتراب الشتاء.. تعرف على أرخص 5 وجهات سياحية حول العالم

السبت 12 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

ان كنت تبحث عن وجهات سياحية رخيصة للاستمتاع بعطلتك هذا الشتاء اليك في هذا التقرير نظرة على افضل 5 وجهات لعطلات الشتاء



يمكن لمحبي السفر خلال موسم الخريف الاستمتاع بقضاء عطلتهم في وجهات جميلة بأسعار معقولة، حيث سيتمكنون في الحصول على صفقات جيدة على تذاكر الطيران وغرف الفندق، والاستمتاع بعطلتهم بعيدا عن الحشود، وفيما يلي نتعرف على بعض هذه الوجهات وفقاً لــ”بيزنس إنسايدر” بالصور:

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لاس فيجاس فصل الشتاء هو أفضل موسم لزيارة المنطقة، حيث يقل الازدحام، وتتوفر رحلات بأثمنة مناسبة إلى هذه الوجهة التي تقدم أيضا غرف فنادق بأسعار معقولة تبدأ من 150 دولار في الليلة، ومنها فندق The Venetian

المكسيك يمكن للمسافرين إلى المنطقة العثور على تذاكر السفر الموفرة للمال إلى مكسيكو سيتي، كما أن أسعار الفنادق تبقى منخفضة إلى موسم الذروة الذي يبدأ بحلول الربيع، ويمكن للراغبين في استكشاف البلاد التوجه إلى مدينة سان ميغيل دي أليندي، وهي مدينة استعمارية تعود للقرن السادس عشر، والتي أصبحت من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

نيو أورليانز تنخفض درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة، مما يجعل المدينة أكثر ملاءمة للزيارة ومشاهدة معالمها التاريخية، ومشاهدة فناني الشوارع وأكواخ الجاز في الحي الفرنسي، ومنطقة الحديقة، وساحة جاكسون، كما أن أماكن الإقامة جذابة ورخيصة بفضل افتتاح الفنادق الجديدة في الأحياء في جميع أنحاء المدينة، ومنها فندق The Drifter

روما الشتاء هو أفضل وقت لزيارة المدينة الخالدة، حيث تقل الحشود، وتصبح أسعار الغرف في الفنادق أقل، كما أن درجات الحرارة تكون معتدلة والجو دافئ، مما سيسمح للضيوف بالاستمتاع بالنزهة على الممرات المرصوفة بالحصى، وزيارة معالم المدينة الجميلة.

قرطاجنة، كولومبيا خلال فصل الشتاء تنخفض أسعار الرحلات إلى هذه المدينة الجميلة التي تعد من مواقع الثرات العالمي لليونسكو، ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة عجائب الطبيعة النائية والغطس في بلايا بلانكا في أرخبيل روزاريو، على بعد حوالي ساعة بالعبارة من قرطاجنة.