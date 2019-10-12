موسكو - سبوتنيك. وقال التليفزيون السوري الرسمي، إنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم آلاف من عناصر داعش الخطيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن يضم المئات من تنظيم "داعش" في الحسكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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