أدوار غير بريئة للرحالة في المنطقة العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الشارقة للكتاب جلسة حوارية في «البيت العربي» في مدريد، حملت عنوان «الرحالة الإسبان في بلاد العرب»، تحدث خلالها الدكتور والباحث الأكاديمي حمد بن صراي، والدكتور والباحث الإسباني فرناندو رودريجز ميديانو، وأدارتها الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد. واستهل ابن صراي الجلسة بالتعريف بالرحالة الإسبان الذين توصل إليهم خلال بحثه، لافتة إلى أنه ظل يعتقد أن الكثير من الإسبان قاموا برحلات في المنطقة العربية، إلا أنه لم يتمكن من العثور سوى على ثلاثة رحالة، وهم أدولفو ريفادينيرا، وبنيامين التطيلي، ودومينكو باديا.

وحول الأثر الذي أحدثه هؤلاء الرحالة في البلاد العربية في تلك المنطقة، قال ابن صراي: «إن الشرق أصبح محط أطماع القوى الاستعمارية الغربية لأن بعض الرحالة قدموا صوراً غير دقيقة عن البلاد العربية، ووصفوها بالتخلف والقابلة للاستعمار والاستغلال، كما فعل الرحال دومينجو باديا الذي تقرب من سلطان المغرب، وحاول إقناعه بقبول الوصاية الإسبانية على الأراضي المغربية».

بدوره تناول الباحث الإسباني فيرناندو رودريجز النوايا المختلفة للرحالة الإسبان في البلاد العربية، وقال: «لدينا نموذجان متناقضان من الرحالة من حيث الغايات والنوايا، هناك لورانس العرب الرحالة الشهير الذي وصل إلى قلوب الناس بصدقه، ومحبته لهم، واستطاع أن يؤثر في وجدان العرب وثقافتهم، وفي المقابل هناك الرحالة دومينجو باديا الذي انتقل إلى المغرب بعد حملة نابليون على مصر التي تعتبر بداية عهد الاستشراق والأطماع الغربية في البلاد العربية، حيث بدأ باديا يحلم بغزو المغرب، وشمال إفريقيا والسيطرة على أرض ومصير العرب».

وتابع: «دخل باديا بلاد العرب متخفياً بشخصية أمير عربي درس في أوروبا وعاد إلى المغرب، وأطلق على نفسه الاسم الشهير الذي يعرف به اليوم وهو علي باي العباسي، وتعرف إلى العادات والتقاليد العربية، وتعلم اللغة واللهجة الدارجة في المغرب ليسهل مهمته في تشويه حالة العرب والمسلمين هناك، ويظهرهم بصورة المختلفين المحتاجين للوصاية والاستعمار من أجل نقلهم للحضارة».

وأوضح أن هناك الكثير من الرحالة غير معروفين، الذين دخلوا البلاد العربية في تلك المرحلة وما تلاها متنكرين بأسماء وصفات عربية، وساهموا إلى حد كبير في وقوعها فريسة للاستعمار الغربي.

وختم الدكتور ميديانو قائلاً: «هناك حقيقة يجب أن نقر بها، وهي أن هؤلاء الرحالة والمستشرقين الإسبان دخلوا البلاد العربية بأطماع وشخصيات مشبوهة، أساؤوا للثقافة الإسبانية بقدر إساءتهم للثقافة العربية، حيث كان يقول الرحالة باديا ( علي باي) إن الإسبان متخلفين وعليهم أن يستفيدوا من الحضارة الغربية حتى يتمكنوا من بسط سيطرتهم على العالم».