"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بالجيش اليمني في عمليتين بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، إن وحدة الهندسة التابعة للجماعة نصبت كمينين منفصلين للجيش اليمني غرب جبهة اليتمة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

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وأكدت الجماعة مقتل مجموعة من العسكريين وتدمير مدرعة وآلية محملة بالجنود جراء الكمينين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.