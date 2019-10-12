دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت تويتر الآن مرحلة جديدة في تطوير تطبيقها الخاص بحواسب الماك، حيث أطلقت نسخة جديدة خاصة بنظام التشغيل Catalina.

ما يميز هذه النسخة هي أن التطبيق أصبح مبني على إطار العمل Catalyst والذي يتيح للمطورين تحويل تطبيقاتهم الخاصة بأجهزة الآيباد لتعمل على الماك بدون الحاجة لإعادة برمجة التطبيق بالكامل، انما فقط ببعض التعديلات.

وكانت تويتر قد أعلنت أنها ستدعم إطار العمل المذكور منذ مؤتمر آبل للمطورين في يونيو الماضي، حماس تويتر كان مفاجئاً خاصة أنها أهملت في السابق تحديث تطبيقها على حواسب الماك.

والآن تعتبر تويتر أبرز الشركات التقنية الكبرى التي اعتمدت إطار العمل المذكور في تطبيقها ليدعم نظام تشغيل حواسب الماك الأحدث لاسيما بعد أن أصبح متاحاً للتنزيل مؤخراً.

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عند تشغيل التطبيق ستشعر من النظرة الأولى أنه ليس تطبيق ماك حقيقي بل نسخة معدلة من تطبيق الآيباد ليعمل ضمن نافذة بدلاً من كامل الشاشة.

بكل الأحوال سيهتم كثيراً محبي تويتر الذين يتصفحون عبر حواسب الماك الحصول على نسخة جديدة بتطوير جديد ولعلها ستبدأ تويتر الآن بإرسال التحديثات بشكل أسرع من السابق.

التدوينة تويتر تطلق تطبيقها الجديد للماك بدعم نظام التشغيل Catalina ظهرت أولاً على عالم التقنية.