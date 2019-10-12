شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث مع ترامب بشأن الحاجة لإنهاء الحملة التركية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس الفرنسى ماكرون تحدث مع ترامب بشأن الحاجة لإنهاء الحملة التركية فى سوريا.

كما دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اول امس الخميس الى وقف العدوان التركى على سوريا ، مؤكدا أن هذا الأمر قد يساعد تنظيم داعش في إعادة بناء تكتله فى المنطقة .

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ووفقاً لصحيفة لكسبريس الفرنسية، قال ماكرون ، إن ما تفعله تركيا خطر يساعد داعش في إعادة بناء جيشه ، مضيفا أن أن الأكراد السوريون، الذين تستهدفهم تركيا كانوا في طليعة الكفاح ضد التنظيم الإرهابى بدعم جوي من التحالف الدولي .