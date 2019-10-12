بعد توقيف اثنين.. جامعة بريطانية تستدعي طلابها التسعة من مصر

لندن/ الخليج 365

قالت جامعة "إدنبرة" البريطانية، الجمعة، إنها قررت استدعاء طلابها التسعة المتواجدين في مصر للدراسة، بعد إفراج السلطات المصرية عن اثنين منهم سبق توقيفهما.

وقالت الجامعة، في بيان، إنها طالبت "الطلاب التسعة بالعودة إلى وطنهم الأم (بريطانيا)، لما ينتاب الجامعة من مخاوف حول سلامتهم"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

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ولم تكشف الجامعة عن توقيت توقيف طالبيها، إلا أن الوكالة الأمريكية أشارت إلى توقيف السلطات المصرية عدد من الأجانب بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في البلاد في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة بهذا الشأن، غير أنها عادةً تؤكد احترامها للحقوق والحريات بالبلاد.

وفي 26 سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن، وقالت بعد وقت قصير أنها أفرجت عن أجانب منهم دون تسميتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.