الدفاع التركية: تحييد 399 إرهابيًا منذ انطلاق "نبع السلام"

أنقرة / آيبوكة إينال/ الخليج 365

ارتفع عدد إرهابيي منظمة "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات السورية، إلى 399 عنصرًا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته مساء الجمعة، أن العملية تسير بنجاح كما هو مخطط لها، وأنه تم حتى الآن تحييد 399 إرهابيا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش".

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.