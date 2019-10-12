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الف باء تاء ثاء

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

وطن عز وسخاء
تأخذ بيد الجميع للرخاء
وتعلّم المعنى الحقيقي للوفاء
جيم حاء خاء دال
سطر التاريخ افعال الرجال
ابهرت كل الامم قول وفعال
وبلورت أوصاف مضمون النضال
ذال راء زاي سين
قدرها الغالي سطع حد اليقين
اجتمعنا بحبها من شمال لليمين
بدمنا نفدي ثراها الحر الغالي الثمين
شين صاد ضاد طاء
حبها في قلوبنا والله سطا
ذي حقيقة شعب وافي بالعطا
اخلص لربه ونبيه المصطفى
ظاء عين غين فاء قاف
قافنا في حبها واللهِ طاف
في هوى شبه الجزيرة باحتراف
بجوف مكة والمدنية اعتكاف
كاف لام ميم نُون
حبها بدمي سرى حد الجنون
نستدل بحروفها ضي للعيون
ومكتفين بخيرها المزن المزون
هاء واو ثم ياء
نستمد حب التحدي والولاء
من ولاة الامر ومن حس النقاء
ونكتب بدم العروبة شعب ناضل للبقاء

 

 

بقلم
مرفت بخاري
ابجدية السعودية العظمى

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