9.2 مليون مسافر عبر مطار الشارقة بزيادة 15%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس/‏‏آب، ليصل إلى 9.2 مليون مسافر مقارنة ب 8 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 15%، بحسب بيانات صادرة عن المطار.

وتعامل المطار مع نحو 1.321 مليون مسافر خلال شهر أغسطس/‏‏آب الماضي، مقابل 1.211 مليون مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنمو 9%، مواصلاً تسجيل معدلات نمو ممتازة منذ بداية العام استكمالاً للنجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية؛ الأمر الذي يضعه ضمن قائمة أكثر المطارات نمواً في عدد المسافرين على مستوى المنطقة.

وارتفع حجم الشحن الجوي ليسجل 101693 طناً، مقارنة ب 86968 طناً بنمو 17%، بينما وصل حجم مناولة الشحن إلى 57785 بنمو بلغ 6.7%، ووصل حجم الشحن البحري والجوي إلى 10584 طناً.

وكان مطار الشارقة قد حقق إنجازاً نوعياً وتصدر مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحل في المركز الرابع عالمياً والأول بالمنطقة في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد بحسب بيانات «أو إي جي»؛ المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، والتي أشارت إلى أن نسبة الدقة في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 91.1%؛ الأمر الذي يعتبر إنجازاً محلياً ودولياً. ويواصل مطار الشارقة عملياته التوسعية بهدف مواكبة نمو الطلب على السفر؛ إذ اعتمد مشروع التوسعة الجديد الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم، حيث سيشكل المشروع عند الانتهاء منه إضافة مهمة ونوعية للمطار بشكل خاص، ولقطاع الطيران في الشارقة وفي الإمارات بشكل عام.