«مفاتيح النور» يبهر الجمهور في افتتاح «دبا الحصن الثقافي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: بكر المحاسنة

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، مساء أمس الأول، انطلاق فعاليات مهرجان دبا الحصن الثقافي بدورته الثالثة، والذي تنظمه دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية في جزيرة الحصن.

حضر الحفل الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وأحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة دبا الحصن، والمقدم عبدالله راشد الكابوري رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وأعضاء المجلس الاستشاري، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية من المنطقة، وجماهير من أهالي المدينة والمدن المجاورة.

بدأ حفل الافتتاح بفاصل من الفولكلور الشعبي والأهازيج لفرقة دبا الحربية، وافتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي معرضاً للعملات النقدية، للفنان أيمن الرضوان، تضمن العديد من التشكيلات واللوحات التي استخدمت فيها آلاف العملات النقدية.

شهد الحفل عرض أوبريت «مفاتيح النور»، فكرة وإشراف محمد السويجي، وتأليف حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي، وأشعار بتول آل علي، وشارك في التمثيل عدد كبير من الفنانين. ويحمل الأوبريت الذي أبهر الجمهور، رسائل حول أهمية التسلح بالعلم والعمل الجاد وكيفية تغلب الإنسان على المصاعب التي تواجهه في حياته، وتضمن مجموعة من اللوحات الشعرية والأهازيج. بدأت الأحداث من مدينة اشتهر أهاليها بالتعاون والكرم والجهد الذي يبذله الصغير والكبير رجالاً ونساءً للحفاظ على المنطقة وتأمين لقمة العيش، حتى وصل جيش أجنبي ليوهم رجال المدينة بأنه سيقدم لهم كل ما يحتاجون إليه، وسيقف إلى جانبهم ويحمي بلادهم، فأخذ الجيش يتصرف في المدينة بحرية، ولم يستمع رجال المدينة لتحذير شخص يدعى السقاي من خطورة وجود الجيش في المدينة، مما أدى إلى اعتقاله من قبل الجيش الأجنبي، وتقسيم المدينة وتخريبها. حتى عاد ابن سيفان، حكيم المدينة متعجباً مما حل بها، ولما علم باعتقال رفيق حياته السقاي، استطاع التغلب على الأجنبي بالحيلة، من خلال إيهامه بهدم البيوت، وكل ما هو قديم، ليوفر العناء على أهل المنطقة لاستكمال ما قاموا بالبدء فيه من عمل جديد، وتشييد المنطقة، حتى تعجب الأجنبي من فكر وثقافة أهل المنطقة، لتخرج المباني الحديثة، ويظهر الازدهار والعمران، فيصعق قائد الجيش مما شاهده، ويبدأ بالتراجع للخلف هو وجنوده حتى عمت الفرحة أهالي المنطقة.

اختتم الحفل بتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح المهرجان من مؤسسات وأفراد.

وأكد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي أن المهرجان يحمل بين طياته رسالة مهمة، ويسلط الضوء على أن العلم هو السبيل لمجابهة التحديات والتغلب على الصعاب. وأشار إلى أن أوبريت «مفاتيح النور» جاء مميزاً، وللوهلة الأولى يتبدى للمشاهد الإنتاج الضخم للعمل الذي شاركت به نخبة من الفنانين الإماراتيين.

وأكد محمد السويجي أن فعاليات المهرجان تأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعماً للحراك الثقافي في المنطقة. وأوضح أن الأوبريت يجسد ملحمة متكاملة جمعت أطيافاً فنية عدة، تم توظيفها لتأكيد أهمية العلم كسلاح يمكنه الانتصار على مختلف التحديات، وتحقيق الإنجازات.

وقال أحمد سلطان الظهوري إن فعاليات المهرجان تسهم في نشر الوعي الثقافي.