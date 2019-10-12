شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع السلام» التركية تواصل ذبح وتهجير السوريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت منظمات إغاثة دولية، إنه تم تهجير حوالى 100 ألف سوري، وحذرت أمس الجمعة، من أن حياة مليوني سوري في خطر، بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، «نبع السلام» حيث كثف الجيش التركي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على البلدات السورية الحدودية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت مقتل 22 من عناصرها وأربعة مدنيين، ليواصل ذبح وتهجير السوريين،

من جانبه أكد مسؤول أمريكي امس الجمعة، وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية قرب مدينة كوباني السورية.وأفاد مراسل العربية بأن المدفعية التركية أصابت قاعدة للتحالف في كوباني وأنباء عن إصابة جنود دوليين، خاصة أمريكيين وفرنسيين.

وفيما أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي ومدنيين في قصف و279 مسلحاً كردياً، وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوك بقدرة تركيا على منع عناصر التنظيم من التجمع وممارسة العمل الإرهابي مجدداً، وفيما عرقلت الولايات المتحدة وروسيا صدور بيان في مجلس الأمن يطالب تركيا بالتراجع عن العمل العسكري الأحادي والعودة إلى المسار الدبلوماسي، عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دبلوماسيين لتهيئة الأرض لوقف النار بين الأتراك والأكراد، وحذرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان أنقرة من عواقب وخيمة إذا تجاوزت الخط الأحمر، الذي أوضحه دبلوماسي أمريكي بارتكاب تطهير عرقي أو قصف عشوائي يستهدف المدنيين. وفيما طلبت تركيا دعم حلف الأطلسي، أعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج عن «مخاوف جدّية» بشأن العملية العسكرية التركية ضد الكرد في سوريا، داعياً أنقرة إلى «ضبط النفس»، وفي تحذير أوروبي مماثل، أكّدت فرنسا أن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا «مطروح»، وقرّر البرلمان السويدي أن تمارس الحكومة ضغوطاً خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين كي يفرض التكتل حظراً على تصدير الأسلحة لتركيا، ومن قبرص، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنّ تصريحات الرئيس التركي أردوغان بشأن اللاجئين «ابتزاز رخيص وليست في مكانها»، داعياً إلى وقف العملية العسكرية التركية الأحادية.

وفي تحدٍّ للمجتمع الدولي، أكد الرئيس التركي أردوغان، أن بلاده «لن توقف» عمليتها العسكرية في سوريا ضد المقاتلين الأكراد، رافضاً ما وصفه ب«تهديدات» الدول الأخرى. وأضاف، «الآن تأتينا التهديدات من اليمين ومن الشمال، ويطلبون منا أن نوقف هذه العملية».

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن الولايات المتحدة تستطيع «شل» الاقتصاد التركي، وأشار في مؤتمر صحفي إلى إن الرئيس «دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا»، وأضاف «إنها عقوبات شديدة جداً. نأمل ألا نضطر للجوء إليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا إلى ذلك».