قوات أمريكية إضافية إلى السعودية لمواجهة تهديدات إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الجمعة، عزمها إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، واستهدف منشآت نفطية سعودية.

وذكرت «البنتاجون» أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، لافتة إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية. وقال المتحدث باسم «البنتاجون» جوناثان هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز «باتريوت» فضلاً عن منظومة «ثاد» الدفاعية.

وذكر البيان «أبلغ الوزير إسبر ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية».

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن الخليج، إذ أثبتت الأدلة أن طهران هي من تقف وراء هجمات منشأتي أرامكو في بقيق والخريص. وفي هذا الصدد، قال البنتاجون إن الولايات المتحدة «لا تسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات».

وقال وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، خلال مؤتمر صحفي، إن إيران تستهدف المنشآت السعودية وهي مستمرة في أنشطتها التي تزعزع الاستقرار، مشيراً إلى نشر قوات بحرية وقتالية لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وعن الشمال السوري، عارض وزير الدفاع الأمريكي العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكداً أن القوات الأمريكية لن تتخلى عن حلفائها، وأن هناك تواصلاً مع القوات الكردية. وقال إسبر إنه أبلغ شركاءه الأتراك بوقف الغزو لشمال شرق سوريا، لكنه لا يرى أي مؤشر على أن تركيا ستسحب قواتها. وقال إنه ومسؤولين أمريكيين آخرين «دعوا الأتراك لوقف هذا الغزو». وأشار إسبر إلى أن العديد من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تدعو أيضاً تركيا، العضو في الحلف، إلى وقف الغزو. وذكر إسبر أن تركيا قد تم إبلاغها بأنها مسؤولة عن أي مشكلات تتعلق بمقاتلي داعش الذين يهربون من السجون التي تحرسها قوات كردية وتقوم أنقرة بمهاجمتها.

وقال إن توغل الجيش التركي في شمال شرق سوريا يلحق الضرر بالعلاقات الأمريكية التركية. وقال إن مسؤولين أمريكيين كباراً تحدثوا «مع كل نظرائنا وطالبناهم بوقف هذا التوغل» نظراً للتأثيرات السلبية المترتبة عليه في زعزعة الاستقرار في أنحاء المنطقة. وأضاف إسبر «الضرر الجسيم الذي أستشعره هو ما يلحق بعلاقتنا الثنائية». (وكالات)