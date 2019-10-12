فريق من جامعة الإمارات يطـور علاجاً جديـداً للزهايمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل:

بدأ فريق بحثي من قسم الكيمياء بجامعة الإمارات في مشروع لتطوير علاج جديد لمرض الزهايمر. يترأس الفريق د.عبد الواحد الصمدي، الباحث المتخصص

في مجال صناعة الأدوية لعلاج مرض الزهايمر، ويساعده د.ركيش رجاكوبالان، والطالبات شيخة الرحبي، وميار علاء، وعفراء سيف.

يقول د.عبد الواحد الصمدي: الزهايمر من الأمراض المعقدة التي يجهل سببها إلى الآن، و كل الأدوية المكتشفة حتى الآن يقتصر مفعولها على أنها تعمل كمثبط لإنزيم محدد يسمى استيل كولين، وهذا وحده لا يكفي، ومن هذا المنظور شاركت مع فريق بحثي تابع لمعهد الكيمياء العضوية بمدريد في إسبانيا لتطوير استراتيجية للبحث عن أدوية جديدة، وتوصلنا إلى مادة جديدة أعطت نتائج جيدة مقارنة بالأدوية المتوفرة في السوق، أطلقنا عليها اسم «أدوية متعددة الأهداف لعلاج مرض الزهايمر»، وتم التسجيل للحصول على براءة اختراع لها، و بناءً على ما توصلنا إليه من نتائج، بدأ فريق بحثي من قسم الكيمياء بجامعة الإمارات بمشروع تطوير علاج جديد لمرض الزهايمر، وحسب التجارب التي أجريت في المختبر، يعمل العقار الجديد على تثبيط إنزيمات الاستيل كولين إستيراز والبوتيريل كولين إستيراز والمونوأمين أكسيداز «أ» و «ب»، ومنع تراكُم صفائح أميلويد بيتا في أدمغة المصابين بمرض الزهايمر؛ إذ أكد علماء أن تواجد هذه الصفائح في دماغ الإنسان هو عامل مسبب لتطور مرض الزهايمر، ومن مميزات العقار الجديد أن تناوله في مستويات مرتفعة لا يمثل خطراً على الصحة، مقارنة ببعض الأدوية التي لا يمكن تجاوز الكمية المسموح بها.